الصفحة الاقتصادية

وزير الطاقة الايراني يعلن توقيع اتفاق لتصدير الكهرباء الى العراق لفترة عامين


اعرب وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، عن ارتياحه لنتائج زيارته الى العراق، لافتا الى التوقيع على اتفاق لتصدير الكهرباء الايراني للعراق لفترة عامين.

وقال اردكانيان، في تصريح صحفي إن "جميع اتفاقيات صادرات الكهرباء الى العراق كانت لفترة عام واحد سابقا، الا انه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاق بهذا الصدد لفترة عامين، 2020 و 2021".

واضاف انه "في ضوء متابعات ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق تم خلال الزيارة تم استيفاء نصف المستحقات الايرانية لتصدير الكهرباء الى العراق، اي نحو 400 مليون دولار".

وتابع انه "التقى خلال الزيارة، الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي بالاضافة الى نظيره العراقي ماجد مهدي حنتوش ومسؤولين عراقيين آخرين"، واصفاً محادثاته مع المسؤولين العراقيين بأنها "تمخضت عن نتائج جيدة".

واوضح بانه "تم خلال الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين البحث حول الاتفاقيات السابقة ومنها برنامج اعادة تاهيل صناعة الكهرباء العراقية من قبل القطاع الخاص الايراني ومستحقات ايران ازاء صادراتها من الكهرباء الى العراق".

واكد انه "تقرر ان تقوم فرق فنية وتخصصية من القطاع الخاص الايراني بزيارة العراق الاسبوع القادم لتوقيع اتفاقين مهمين في مجال خفض اهدار الطاقة في شبكة توزيع الكهرباء العراقية وكذلك تصليح واعادة تاهيل معدات واجهزة الكهرباء العراقية".

واعرب عن ارتياحه لنتائج الزيارة، واشار الى انه "تحادث ايضا بالنيابة عن سائر الوزارات حول ايجاد المزيد من التسهيلات للتبادل التجاري في المجالات الاخرى بين البلدين".

يذكر ان وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان زار يوم امس العاصمة بغداد في زيارة رسمية على راس وفد رفيع المستوى، والتقى بالمسؤولين العراقيين وبحث معهم العلاقات الثنائية بين العراق وايران وخاصة في مجال النفط والكهرباء.

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