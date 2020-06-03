نفط برنت يرتفع إلى اكثر من 40 دولارًا مع اقتراب أوبك + للتمديد

ارتفع نفط برنت، الاربعاء، إلى ما فوق 40 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر وسط إشارات على اقتراب منتجي أوبك + من الاتفاق على تمديد قصير لصفقتهم التاريخية لخفض الإنتاج.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الامريكية ووفقًا لأشخاص مطلعون على الوضع ، فإن روسيا والعديد من الدول الأخرى في المجموعة تفضل تمديد تخفيضات الإنتاج التي من المقرر أن تخفّف من شهر حزيران، فيما تدعو المملكة العربية السعودية من شهر إلى ثلاثة أشهر.

في دليل أكثر على أن سوق النفط يعيد التوازن ، أفاد معهد البترول الأمريكي أن المخزونات في مركز التخزين في كوشينغ ، أوكلاهوما تراجعت بمقدار 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. وسيكون هذا هو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي إذا أكدته بيانات الحكومة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وارتفع خام برنت لشهر اب بنسبة 2٪ إلى 40.36 دولارًا للبرميل اعتبارًا قي الساعة 10 صباحا بتوقيت بغداد بعد إغلاق بنسبة 3.3٪ يوم الثلاثاء ويتداول خام برنت فوق 40 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 اذار.

وارتفع غرب تكساس الوسيط لشهر تموز بنسبة 2.7٪ إلى 37.79 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية بعد ارتفاع بنسبة 3.9٪ في الجلسة السابقة.

وقال Suvro Sarkar ، نائب رئيس مجموعة الأبحاث في DBS Bank Ltd: "السوق أقرب كثيرًا إلى إعادة التوازن ، مع اتجاهات الطلب التي تظهر هذا والدول تفتح بالفعل" .

وقال دي بي إس إن برنت سيبلغ متوسط سعر البرميل هذا العام 42 إلى 47 دولارًا ، وهو أعلى بمقدار 5 دولارات عن تقديراته السابقة.

وقال البنك السنغافوري في مذكرة إن تخفيف قيود الإغلاق في بعض أنحاء العالم قبل ذروة معدلات الإصابة يعني أن استرداد الطلب يمكن أن يكون أسرع مما كان متوقعا في السابق.