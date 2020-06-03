نفط برنت يرتفع إلى اكثر من 40 دولارًا مع اقتراب أوبك + للتمديد

ارتفع نفط برنت، الاربعاء، إلى ما فوق 40 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر وسط إشارات على اقتراب منتجي أوبك + من الاتفاق على تمديد قصير لصفقتهم التاريخية لخفض الإنتاج.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الامريكية ووفقًا لأشخاص مطلعون على الوضع ، فإن روسيا والعديد من الدول الأخرى في المجموعة تفضل تمديد تخفيضات الإنتاج التي من المقرر أن تخفّف من شهر حزيران، فيما تدعو المملكة العربية السعودية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
في دليل أكثر على أن سوق النفط يعيد التوازن ، أفاد معهد البترول الأمريكي أن المخزونات في مركز التخزين في كوشينغ ، أوكلاهوما تراجعت بمقدار 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. وسيكون هذا هو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي إذا أكدته بيانات الحكومة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وارتفع خام برنت لشهر اب بنسبة 2٪ إلى 40.36 دولارًا للبرميل اعتبارًا قي الساعة 10 صباحا بتوقيت بغداد بعد إغلاق بنسبة 3.3٪ يوم الثلاثاء ويتداول خام برنت فوق 40 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 اذار.
وارتفع غرب تكساس الوسيط لشهر تموز بنسبة 2.7٪ إلى 37.79 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية بعد ارتفاع بنسبة 3.9٪ في الجلسة السابقة.
وقال Suvro Sarkar ، نائب رئيس مجموعة الأبحاث في DBS Bank Ltd: "السوق أقرب كثيرًا إلى إعادة التوازن ، مع اتجاهات الطلب التي تظهر هذا والدول تفتح بالفعل" .
وقال دي بي إس إن برنت سيبلغ متوسط سعر البرميل هذا العام 42 إلى 47 دولارًا ، وهو أعلى بمقدار 5 دولارات عن تقديراته السابقة.
وقال البنك السنغافوري في مذكرة إن تخفيف قيود الإغلاق في بعض أنحاء العالم قبل ذروة معدلات الإصابة يعني أن استرداد الطلب يمكن أن يكون أسرع مما كان متوقعا في السابق.
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