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الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يصدر بياناً يتعلق بالعمولات المستقطعة الخاصة بالسحب النقدي


أصدر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، بياناً بشأن العمولات المستقطعة للسحب النقدي من خلال استخدام نقاط البيع.

وقال البنك في بيان  إنه "لغرض تنظيم عمليات السحب النقدي من خلال استخدام نقاط البيع، يدعو البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الدفع الالكتروني المرخصة بإلزام وكلائهم الإعلان في مقر عملهم عن تفاصيل الخدمات المقدمة ونسب الأجور والعمولات المستقطعة بشكل واضح وصريح".

ودعا البنك، "المواطنين للتأكد من العمولات المستقطعة الظاهرة في شريط السحب الخاص بالأجهزة والتي يجب ان تتناسب مع تعليمات البنك المركزي"،

مضيفاً أنه سبق وأن "حدد سقف السحبة الواحدة من نقاط البيع وهي 2 مليون دينار على ان يكون الحد الاعلى للعمولة 0.006 للمبلغ المسحوب ولا تقل عن 2000 دينار".

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البنك المركزي يصدر بياناً يتعلق بالعمولات المستقطعة الخاصة بالسحب النقدي
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