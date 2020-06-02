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الصفحة الاقتصادية

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس الـ 40 دولاراً


ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، أكثر من 3%، فيما لامس مزيج برنت سعر 40 دولاراً مع ترقب المنتجين الكبار لتمديد تخفيضاتهم للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تحميل اب 3.02 % إلى 39.54 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12 بتوقيت بغداد.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.92% إلى 36.56 دولاراً للبرميل.

وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.

لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

ويدرس منتجو أوبك+ تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، إلى تموز أو آب، في اجتماع يُعقد عبر الانترنت في الرابع من حزيران.

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