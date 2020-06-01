الصفحة الاقتصادية

إيرادات العراق من صادرات النفط ترتفع مقارنة بالشهر الماضي


أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، انخفاض صادرات النفط الخام لشهر أيار/ مايو الماضي إلى 99.585 مليون برميل وارتفاع الإيرادات مقارنة بشهر نيسان/ أبريل.

وصرحت الوزارة، في بيان لها: "تعلن وزارة النفط عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر مايو/ أيار الماضي، وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 99 مليونا و585 ألفا و283 برميلا، بإيرادات بلغت أكثر من 2 مليار و91 مليونا، و811 ألف دولار.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، وفقا للبيان، إن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 21.005 دولار".

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، في الأول من أيار/ مايو الماضي، أن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر نيسان/ أبريل بلغت أكثر من 103 ملايين برميل بإيرادات تجاوزت مليار دولار.

وقالت الوزارة، في بيان وقتذاك، إن "كمية الصادرات من النفط الخام لشهر نيسان الماضي بلغت 103 مليونا و 144 ألفا و 911 برميلا، بإيرادات بلغت أكثر من 1 مليار واحد و423 مليونا و499 ألف دولار، لافتة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 13.801 دولار".

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