نفي رسمي بتسلم البرلمان مقترحات لاستقطاع او ادخار الرواتب

استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، امكانية استقطاع او ادخار رواتب الموظفين دون اجراء تعديلات قانونية، مؤكدة عدم تسلم البرلمان أية مقترحات بهذا الخصوص.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية بعددها الصادر اليوم عن عضو اللجنة حنين قدو قوله، إن”اللجنة المالية في البرلمان لم تستلم اي مقترحات جادة من قبل الحكومة تتعلق باستقطاع او تخفيض رواتب ومخصصات الموظفين والمتقاعدين”.

واضاف ان “جميع ما يشاع بشأن هذا الموضوع عبارة عن تسريبات غير مؤكدة، بينما ينتظر البرلمان ان يتسلم موازنة هذا العام قريبا من اجل وضع الحلول والمعالجات الاقتصادية والمالية”.

واكد قدو ان أي “تخفيض او تغيير في رواتب الموظفين لابد ان يكون من خلال اجراء تعديلات على التشريعات والقوانين التي نصت على الرواتب وعدا ذلك لايمكن ان تقوم الحكومة بخفض الرواتب”.