الصفحة الاقتصادية

النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  


محمد فخري المولى ||

 

لا تتفاجـأوا من هبوط اسعار النفط

هذه المرحلة الثانية من الحرب غير المعلنة بعد كورونا وقلناها منذ فترة

 النفط لعبة سياسية غيرو اتجاه الاقتصاد

ولكن لنوجز المعالجات السريعة

انقل لحضراتكم ما اقترحناه .. لحل المشكلة الان المعالجات وهي خلاصة عمل ميداني بحثي

 مبدئيا ان يكون نصب انظارنا المصلحة العامة .... لتجاوز هذه المرحلة يجب......

١. إيقاف كل العقود والمشتريات وتنفيذ  والمشاريع  والايفادات ....

٢. إيقاف ازدواج الراتب

٣. إيقاف صرف كل الدعم المالي من سيارات.  اثاث. المنافع  وكل التفاصيل غير الضرورية

٤. الغاء الدرجات الخاصة وتحويلها إلى منح خلال تسلم الموقع الوظيفي

٥. بعد ١_١٠ كانت هناك عودة وتعينيات وعقود تحاول إلى أدنى راتب لمدة ثلاثة سنوات

٦. إيقاف تنفيذ صرف قانون رفحاء ومستشاري المستشار 

٧. النقل الوظيفي يعاد إلى آخر راتب قبل التحويل

٨. السيطرة المطلقة المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ

الخطوة الأهم :

·        إعادة تقييم جولات تراخيص النفط

·        مزاد العملة والمصارف الأهلية وشركات الصيرفة

·        إيجاد  رؤية للإدارة المالبة لهذه المسميات

·        وايضا البدء الحقيقي تنشيط القطاع الصناعي والزراعي والمشاريع الصغيرة

·        والتوجه بقوة نحو الصين لانها مفتاح الاقتصاد العالمي الجديد

·        العمل لأي حكومة وجديتها ودعم الشعب هي العلاج الناجع للغد والا القادم يختلف تماما عن الحاضر

 

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