الرافدين يحذر من صفحات "وهمية تزعم" منح السلف والقروض للمواطنين

حذر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، من وجود صفحات "وهمية" على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها "تزعم" شمول موظفي دوائر الدولة والمواطنين بالسلف والقروض.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن "العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي بان لديها الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بالسلف".

وأضاف، أن "تلك الصفحات وهمية وغير قانونية وقد حذر المصرف سابقاً من التعامل معها"، مبيناً أن "تعليمات جديدة أصدرها المصرف بخصوص شمول الموظف بالسلف وعلى مدراء حسابات الدوائر الاطلاع على تلك التعليمات من خلال التواصل مع ادارة المصرف وإبلاغهم بتزويد المصرف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم شموله بالسلفة".