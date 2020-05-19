اقتصادي: العراق مقبل على هزة اذا لم تحل رواتب الموظفين

حذر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، الثلاثاء، من مغبة عدم ايجاد حلول نهائية لرواتب الموظفين، مبينا ان استمرار الازمة سيؤدي بالعراق الى هزة سياسية واجتماعية لا تحمد قباها..

وقال الصوري في تصريح صحفي ان “استمرار تهديد المواطنين بقوتهم اليومي والتلويح بين فترة واخرى باقتطاع الرواتب يزيد من الازمات الداخلية”.

واضاف ان “نسب البطالة ستتضاعف من 45 بالمئة بسحب التقديرات الى نحو مستويات غير مسبوقة وسؤتدي الى كوارث سياسية واجتماعية وهزات لايمكن السيطرة عليها مطلقا”.

وتابع الصوري ان “الحلول المطروحة حاليا هو اعتماد العراق على الاقتراض الداخلي وفي حال التوجه الى الاقتراض الخارجي فان عشرات الشروط ستكون امام الحكومة قبل منح القروض ما يزيد تاخير الحلول في الوقت المطلوب”، داعيا الحكومة الى ت”جنب تلك الازمات بالقدر الممكن”.ا