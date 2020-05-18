الصفحة الاقتصادية

وزارة الزراعة تقرر فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات


قررت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات بعد تشخيص إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إنه "بعد تشخيص إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في أحد حقول الدواجن بمحافظة نينوى قررت وزارة الزراعة فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات".

وأضاف أن "حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة ولا توجد أي حقول أخرى للدواجن ضمن هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن "إمكانية نقل العدوى ضعيفة جدا".

وأوضح، أن "الوضع تحت السيطرة إذ تم إهلاك نحو 30 ألف دجاجة وإعدام 30 ألفاً أخرى وحرقها بشكل تام لمنع تفشي المرض، بالإضافة إلى منع صاحب الحقل من نقل الدواجن إلى المحافظات الأخرى"،

مبيناً أن "هذا المرض هو من الأمراض الانتقالية والذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد، وهو مسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم".

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وزارة الزراعة تقرر فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات
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