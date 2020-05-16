ارتفاع أسعار النفط

أغلقت أسعار النفط، السبت، على ارتفاع مع تخفيف الدول إجراءاتها على السفر التي أوقفت نتيجة تفشي فيروس كورونا وبدء الدول المنتجة للنفط تخفيض انتاجها النفطي.

وارتفعت أسعار برنت 1.71 دولار اوما يعادل 5.49 % الى 32.84 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي 7.80% ليصل الى 29.71 دولار .

ورفعت بعض الدول الاوربية قيود السفر التي فرضتها نتيجة تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية مما زاد الطلب على النفط الخام.