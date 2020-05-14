نائب يكشف عن توجهين يحددان طبيعة موازنة 2020

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب جمال كوجر، اليوم الخميس، عن وجود توجهين حول شكل الموازنة العامة للعام الحالي 2020، مشيرا الى أن احدهما لم يسبق للدولة العراقية العمل به "مطلقا".

وقال كوجر في حديث صحفي ان "اعتماد الموازنة الشهرية او غيرها من الخيارات الجديدة هي جميعها خيارات اضطرارية على اعتبار ان العراق دولة ريعية وتعتمد على مورد واحد وهو النفط بنسبة تصل الى 90% وهذا المورد يعيش هذه الفترة حالة تذبذب كبيرة جدا"، مبينا ان "هناك توجهين تم طرحهما حول طبيعة الموازنة للعام الحالي".

واضاف كوجر، ان "التوجه الاول تضمن ان يكون سعر برميل النفط ثابتا فيما يخص الموازنة التشغيلية، التي تشمل الرواتب وبعض المصاريف التي لا بد منها، وسعر متغير للموازنة الاستثمارية "، لافتا الى ان "التوجه الثاني هو اعتماد موازنات شهرية تقر بحسب الحاجة وحسب اسعار النفط عالميا".

واكد كوجر، ان "الخيار الثاني لم يسبق للدولة العراقية العمل به مطلقا، بالتالي فقد تكون معادلة معقدة والكثير من المشاريع قد تتلكأ لعدم وضوح ملامح هذا المقترح، لكن التوجه الاول هو الاقرب على اعتبار انه دارج ومن الممكن تطبيقه على ارض الواقع".