الولايات المتحدة تسجل عجزا قياسيا في الميزانية

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عجزا قياسيا في الميزانية، بلغ 738 مليار دولار في أبريل، بفعل قفزة حادة في الإنفاق الحكومي وانكماش في الإيرادات، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخزانة إن عجز الميزانية الشهر الماضي كان الأول الذي يعكس ضخامة الإنفاق الحكومي الذي أقره الكونغرس لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.

ووافق الكونغرس في السابع والعشرين من مارس على حزمة إنقاذ بقيمة 2.3 تريليون دولار وزادها منذ ذلك ليصل إجمالي الإنفاق لبرامج الإنقاذ الطارئ إلى حوالي 3 تريليونات دولار.

وأبريل هو أول شهر بدأ فيه دفع أموال لبعض تلك البرامج التحفيزية.

وقالت وزارة الخزانة إن إجمالي الإيرادات في أبريل بلغ 242 مليار دولار، بانخفاض قدره 55 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين قفزت النفقات 161 بالمئة إلى 980 مليار دولار.

وتضخم العجز في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى 1.48 تريليون دولار، مقارنة مع 531 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019 .

وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر.