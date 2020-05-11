الاقتصادية النيابية تعتزم فتح ملف اتفاقية العراق والصين بعد حسم الوزارات الشاغرة

اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، عزمها فتح ملف الاتفاقية العراقية الصينية بعد الانتهاء من حسم الوزارات الشاغرة، مبينة ان برنامج الكاظمي الحكومي خال منها.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ندى شاكر في حديث صحفي ان “البرنامج الحكومة لحكومة الكاظمي اغفل العديد من الامور الاقتصادية المهمة في ظل الضرف الاقتصادي الحالي الصعب”.

واضافت ان “البرنامج الحكومي لم يشر بشيء الى الاتفاقية العراقية المبرمة مع الصين”، مشيرة الى ان “اللجنة تعتزم فتح ملف الاتفاقية بعد الانتهاء من تسمية الوزارات الشاغرة المتبقية”.

واوضحت شاكر ان “اللجنة ستستضيف الجهات ذات العلاقة في الحكومة في وزارة المالية والوزارات والدوائر ذات العلاقة لفتح الملف والية التعامل مع بنود الاتفاقية”.

وكان رئيس الوزراء المستقيل السيد عادل عبد المهدي قد اعلن عن اتفاقية تاريخية مع الصين يكون بموجبها يتم اعمار العراق مقابل النفط وقد رفع السيد عبد المهدي في حينها والذي يعتبر مهندس هذه الاتفاقية التاريخية شعار النفط مقابل الاعمار