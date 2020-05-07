الصفحة الاقتصادية

"ريكون" الصينية تفوز بعقد في حقل الغراف النفطي


أعلنت شركة "Recon Technology" الصينية، الخميس، أنها وقعت عقدًا فرعيًا لخدمات الهندسة والبناء بقيمة 2.8 مليون دولار مع شركة Grand Energy Development Limited في مشروع نظام نقل النفط الثقيل ("المشروع") في حقل الغراف في العراق.

وفقًا للعقد من الباطن ، يتعين على شركة "Recon" تنفيذ جميع خدمات التصميم الهندسي وتقديم الدعم الفني لأنشطة الشراء والبناء والتكليف وتوفير الخدمات التدريبية لمشروع نظام نقل النفط الثقيل.

كجزء من المشروع ، سيتم بناء خط أنابيب النفط الثقيل بسعة إجمالية مقصودة تبلغ 275،000 برميل يوميًا لدعم هدف إنتاج حقل الغراف من خلال تقديم الخدمات في إطار المشروع .

ويقع حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار في العراق على بعد حوالي 5 كيلومترات شمال غرب مدينة الرفاعي و 85 كيلومتر شمال مدينة الناصرية. يبلغ طول حقل النفط 17.5 كيلومترًا وعرضه 5.5 كيلومترًا. ويقدر احتياطي النفط بـ 1.3 مليار برميل.

وبناء على خطة التنمية النهائية التي وافقت عليها الحكومة في 2018، يخضع حقل النفط لمزيد من التطوير على مراحل لتحقيق إنتاج النفط الخام البالغ 230 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2020.

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"ريكون" الصينية تفوز بعقد في حقل الغراف النفطي
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