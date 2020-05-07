الصفحة الاقتصادية

تحذير من الرافدين بشأن جهات وصفحات وهمية تدعي منحها السلف للموظفين


حذر مصرف الرافدين، الخميس، من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي منحها السلف للموظفين .

وقال المصرف في بيان "نحذر المواطنين من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وشعار المصرف وتقوم بنشر اخبار ومعلومات مفبركة عن منح السلف للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع".

ودعا المصرف الى "عدم تصديق الاخبار التي تتداولها تلك الصفحات واعتمادها فقط من المصادر عبر صفحتها الرسمية الوحيدة على الفيس بوك التي تحمل اسم ( اعلام مصرف الرافدين )"، مشيرا الى انه "لوحظ وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي منحها السلف والقروض وهي صفحات وهمية وغير رسمية".

وأوضح ان "الجهة الوحيدة لمنح السلف هي مصرف الرافدين الذي وضع المنصة الإلكترونية للتقديم على السلف للموظفين qi.iq/loans"، لافتا الى انه "في حال عدم شمول الموظف بالسلفة فعليه إبلاغ مدير حسابات دائرته لكي يقوم الأخير بمخاطبة الادارة العامة للمصرف لغرض شموله بالسلفة".

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تحذير من الرافدين بشأن جهات وصفحات وهمية تدعي منحها السلف للموظفين
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