الصفحة الاقتصادية

اتحاد الجمعيات الفلاحية يدعو إلى بدء عمليات الحصاد لحماية الأراضي من الحرائق


دعا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العصاد، الأربعاء، الفلاحين كافة إلى البدء بعمليات الحصاد الخاصة بأراضيهم بأقرب وقت ممكن لحمايتها من الحرائق.

وقال العصاد في بيان "ندعو جميع الفلاحين إلى البدء بحصاد أراضيهم الزراعية وخاصة المساحات الكبيرة التي تقع في المناطق البعيدة حماية لها من الحرائق المجهولة والغريبة وذلك بعد ما تعرضت بعض الأراضي المزروعة بالحنطة و الشعير قبيل حصادها بأيام إلى الحرائق المفتعلة في محافظات عدة".

وثمن العصاد، "الجهود الاستثنائية التي يبذلها رجال الدفاع المدني في إخماد الحرائق"، داعياً اياهم إلى "تكثيف الجهود لمساعدة الفلاحين على تجاوز هذه المشاكل من اجل مصلحة البلاد و حماية للواقع الاقتصادي العراقي".

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اتحاد الجمعيات الفلاحية يدعو إلى بدء عمليات الحصاد لحماية الأراضي من الحرائق
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