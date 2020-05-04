الصفحة الاقتصادية

ايران تعلن اعادة فتح معبرين حدوديين مع العراق


أعلن المدير العام لتنسيق الشؤون الاقتصادية بمحافظة كرمانشاه غرب ايران، اعادة فتح معبرين حدوديين مع العراق بعد اغلاقهما لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بهزاد باباخاني، ان المحافظة لديها حدود مشتركة مع العراق بطول 371 كيلومترا، توجد فيها خمسة معابر حدودية رسمية هي سومار (يقابله معبر مندلي في ديالى)، خسروي (يقابله معبر المنذرية في ديالى)، برويز خان (يقابله معبر زرباطية في واسط)، شيخ صالح (يقابله معبر بشته في اقليم كردستان) وشوشمي (يقابله معبر طويلة في اقليم كردستان)، يصدر منها قرابة نصف صادرات السلع الايرانية غير النفطية الى العراق.

واضاف باباخاني، منذ ما يقرب من شهرين، وبسبب تفشي فيروس كورونا، تم إغلاق معبري (شوشمي وشيخ صله) من قبل العراق، وقد أعيد فتحهما رسميًا أمس مع مراعاة البروتوكولات الصحية، ويقوم التجار حاليا بالمبادلات التجارية عبر هذين المعبرين".

وأكد أن سوق شيخ صالح الحدودية تصدر البلاط والسراميك والمواد الغذائية والمعدنية والمنتجات الفلزية والبلاستيكية، وتوفر 1000 فرصة عمل.

وتقع السوق الحدودية في منفذ شوشمي على مسافة 35 كيلومترا من مدينة باوة وتجاور محافظة حلبجة في اقليم كردستان بشمال العراق وتجاور مدينة طويلة، ويتراوح عدد الشاحنات التي تنقل صادرات السلع غير النفطية الى العراق عبر السوق الحدودية في شوشمي مابين 120 الى 200 شاحنة يوميا، حيث تم تصدير 384 ألف طن من السلع غير النفطية الى العراق في العام الايراني الماضي.

 

فيما يقع منفذ شيخ صالح الحدودي في قضاء باباجاني ويبعد عن مدينة كرمانشاه 136 كيلومترا، وتعبر بواسطته قرابة 200 شاحنة يوميا لنقل صادرات السلع الايرانية الى العراق، حيث تم العام الماضي تصدير اكثر من 567 ألف طن من السلع غير النفطية بقيمة حوالي 25 مليون دولار عبر هذا المنفذ.

 

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