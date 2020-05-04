الصفحة الاقتصادية

الخارجية الروسية: لا مؤشرات على وجود مؤامرة في سوق النفط


قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، خلال مقابلة اليوم الاثنين، إن موسكو لا ترى أي مؤشرات على وجود مؤامرة في سوق النفط العالمية بسبب انهيار الأسعار .

ووفقا للمسؤول الروسي فإن هبوط أسعار النفط يرجع لعوامل السوق، إذ أن الطلب العالمي على النفط انخفض مع هبوط الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم بسبب التأثير القوي لجائحة كورونا.

كذلك أشار بانكين إلى أن المضاربات وأدوات مالية أخرى لعبت دورا في هبوط أسعار النفط، مضيفا أن السوق غير متوازنة الآن، وهو ما أثر على سلاسل الإنتاج والاستقرار الاقتصادي والمالي العام.

وشدد على أن الطلب على النفط سيتعافى مع انتعاش النشاط الاقتصادي بعد رفع إجراءات العزل التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن 23 دولة منتجة للنفط، فيما بات يعرف بمجموعة "أوبك+"، إلى جانب دول من مجموعة العشرين اتفقت مؤخرا على خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط المتهاوية.

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