الصفحة الاقتصادية

وزير التخطيط يتوقع ارتفاع نسبة الفقر به لاكثر من 20%


اكد وزير التخطيط نوري الدليمي، إن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 20 بالمئة، فيما توقع ارتفاع هذه النسبة بسبب الازمة الاخيرة.

وقال الدليمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان نسبة الفقر في عموم العراق بلغت 20 بالمئة، بموجب آخر مسح نفذته الوزارة عام 2018"، مبينا ان "النسبة ترتفع في المحافظات الجنوبية حيث تصل في محافظة المثنى الى 52 بالمئة".

واضاف ان "النسب تتباين بين المحافظات وفقا للنشاط الاقتصادي في كل محافظة"، متوقعا "ارتفاع نسب الفقر في معدلاتها بسبب الأزمة الاخيرة، نتيجة فقدان بعض العاملين في القطاع الخاص أعمالهم وعدم وجود مصادر دخل بديلة لديهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التخطيط يتوقع ارتفاع نسبة الفقر به لاكثر من 20%
دولة السامبا واقتصاد البن  
النمر الفيتانمي الاقتصاد الواعد وفرس الرهان  
رأي ومقترح..  
انخفاض اسعار البترول..والبدائل الاقتصادية المتوفرة  
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لهذا اليوم
زراعة ميسان تطلق أكثر من ثمانية ملايين سابحة في ثلاثة اهوار لانعاش اسماك الكارب
البنك المركزي يدعو الى عدم التعامل مع Algopay كمزود خدمة
تطمين نيابي: رواتب المتقاعدين وشبكة الحماية مؤمنة حتى نهاية 2020
شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عبر الماستر كارد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
مرتضى : هذا ما يسمى حب الوطن ... اللهم زد في قلوبنا حب الوطن .. لا يتطور اي بلد ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : امريكا المسؤول الاول عن كورونا الم تنتجه هي.. ...
الموضوع :
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
فيسبوك