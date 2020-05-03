زراعة ميسان تطلق أكثر من ثمانية ملايين سابحة في ثلاثة اهوار لانعاش اسماك الكارب

اطلق قسم تنمية الثروة السمكية في مديرية زراعة محافظة ميسان، الاحد، أكثر من ثمانية ملايين سابحة في ثلاثة اهوار لانهاش اسماك الكارب ضمن الوجبة الثاني.

وقالت المديرية في بيان لها انها "قامت بالتعاون مع الجهات الساندة المتمثلة بقسم تنمية وإنعاش الأهوار و مفاقس الأسماك في الميمونة و المشرح باطلاق الوجبة الثانية من سابحات اسماك الكارب وبمقدار ثمانية ملايين و700 الف سمكة".

و أضافت المديرية أن "عملية إطلاق السابحات تمت في أهوار جنوب محافظة ميسان ( هور عودة ومنطقة بريدة ) في قضاء الميمونة ضمن البرنامج السنوي لإكثار الثروة السمكية في مناطق الأهوار".

وأشارت المديرية الى ان "إطلاق الوجبة الثانية من السابحات يأتي استكمالا لجهود وزارة الزراعة وكوادرها المتخصصة في قسم الأهوار و تنمية الأسماك و مديريات الزراعة في المحافظات لغرض تعزيز و تنمية الثروة السمكية في عموم العراق لسد حاجة السوق المحلية منها و ضمان توفير الأمن الغذائي للمواطن فضلا عن دعم الإقتصاد الوطني".