تطمين نيابي: رواتب المتقاعدين وشبكة الحماية مؤمنة حتى نهاية 2020

طمأنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاحد، المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية، بتأمين رواتبهم حتى نهاية العام 2020.

وقال عضو اللجنة النائب فاضل جابر إن "الرواتب المخصصة لشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي"،

مبينا في تصريح للصحيفة الرسمية، أن "رواتب شبكة الحماية الاجتماعية تعد خطا احمر ولا يمكن ان تمس من قبل اي جهة، بل على العكس نسعى لزيادة المنح الحكومية للأسر الفقيرة وهناك دراسات اعدتها اللجنة لاضافة اعداد اخرى لشمولهم كمستفيدين بشبكة الحماية الاجتماعية ".

وشدد على ضرورة "اعداد دراسات وخطط لمواجهة انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا"، مضيفا ان "العراق يمتلك موارد اقتصادية هائلة وهذه الازمات قد تكون فرصة حقيقية لدعم القطاعات الاقتصادية ومحاربة الفاسدين".

وكانت اللجنة المالية، في مجلس النواب قد استبعدت امس الاول، تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون.