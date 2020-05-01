الصفحة الاقتصادية

وزير النفط يؤكد حرص العراق اقامة احتفالية الذكرى الـ(60) لتاسيس "اوبك" بموعدها


أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الجمعة، تحقيق نسب متقدمة في مراحل العمل بمشروع اعادة اعمار وتأهيل قاعة الشعب التي من المؤمل أحتضانها لإحتفالية الذكرى الـ(60) لتاسيس منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" واجتماعات المنظمة في شهر ايلول المقبل.

وقال الغضبان خلال زيارته وتفقده لموقع العمل واطلاعه على مراحل نسب الانجاز للمشروع، إن "شركة المشاريع النفطية الذراع التنفيذي الهندسي ل‍وزارة النفط باشرت قبل نهاية شهر شباط الماضي بتنفيذ مشروع اعادة أعمار وتأهيل قاعة الشعب ب‍بغداد، بدعم وأسناد وتمويل من التشكيلات النفطية الأخرى"، مشيراً الى "أهمية إقامة الأحتفالية في قاعة الشعب التي شهدت أعلان تأسيس وأنبثاق منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"في الرابع عشر من ايلول عام 1960 بعد اجتماع خمس دول هي (العراق وايران والسعودية والكويت وفنزويلا )".

وأكد، "حرص الوزارة الحفاظ على هوية هذا الموقع الثقافي التاريخي من خلال أعتماد التصاميم الهندسية والمخططات الاساسية للمبنى ، فضلاً عن المواد الانشائية المستخدمة وطبيعة ونوعية الأثاث والاكسسوارات في عملية اعمال اعادة الاعمار والتأهيل ، ووفقاً للشكل الاساسي والنمط المعماري للقاعة ، وذلك حفاظاً منا على المعالم الاساسية لهذا الصرح الذي شهد احداثاً وفعاليات ثقافية وسياسية عديدة خلال العقود الماضية".

وتابع الغضبان أن "قاعة الشعب تُعد من المواقع الثقافية والتاريخية التي أهملت لفترة طويلة، وكانت شبه مندثرة تحيط بها الانقاض وغير ذلك، وأطلعنا على وضعها البائس اثناء زيارتنا لها العام الماضي برفقة الامين العام لمنظمة اوبك محمد باركيندو".

وأشار الغضبان الى "إستحصال موافقة مجلس الوزراء من خلال المجلس الوزاري للطاقة على اعادة اعمار القاعة ، بعدها تمت مفاتحة منظمة اوبك لاستضافة الاحتفالية التي تنظم بالذكرى الستين لتاسيها في العراق وفي القاعة التي شهدت اعلان التاسيس، وتمت الموافقة بالاجماع على اقامة هذا الحدث العالمي"، موضحاً ان "برنامج الاحتفالية يتضمن اضافة الى عقد اجتماعات المنظمة الدورية منهاج حافل لفعاليات ثقافية وتراثية عن الابداع العراقي سيتم اعداده والت بالمناسبة من خلال اللجنة التحضيرية، لذلك اخذت وزارة النفط على عاتقها تحمل تكاليف المشروع وتنفيذ اعمال اعادة الاعمار ،بالتنسيق مع وزارة الثقافة كونها الجهة المسؤولة عن القاعة".

واشاد الغضبان بـ"جهود العاملين في شركة المشاريع النفظية والجهات الساندة لها من تشكيلات وزارة النفط لحرصهم وتفانيهم على الاستمرار بإعمال إعادة التأهيل رغم التحديات والصعوبات، وقرار فرض حظر التجوال للوقاية من انتشار جائحة فايروس كورونا".

واضاف الوزير ان "هناك لجنتان تشرفان على احتفالية تاسيس اوبك واحدة في العراق في وزارة النفط والثانية في منظمة "اوبك" والعراق ممثلا فيها ، والتعاون مستمر بين اللجنتين لانجاح الحدث الذي ستحضره الدول المنضوية في المنظمة ودول اخرى معنية بالشان النفطي بالاضافة الى المنظمات الدولية والاقليمية المعنية ووزراء النفط السابقين وخبراء نفطيين واقتصاديين".

من جانبه قال مدير عام شركة المشاريع النفطية محمود عباس أن "أنجاز المشروع يتم وفق الجدول والبرنامج المحدد من خلال تقسيم العمل لثلاث وجبات عمل"، مؤكداً على "قدرة وأمكانية الجهد الوطني في تنفيذ الاعمال بالدقة والنوعية المطلوبة ، وأن أعادة أعمار وتأهيل قاعة الشعب يمثل تحدياً نوعياً لنا وسنكون بمستوى الثقة والمسؤولية".

فيما اشار، المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد الى "أهمية استضافة حدث عالمي في العاصمة بغداد بعد عقود طويلة ،بسبب الظروف والاحداث المتعاقبة التي شهدها العراق والمنطقة خلال الحقب الماضية"، موضحا أن "تواجد عدد كبير من وزراء النفط والطاقة ل‍منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومن خارجها في بغداد يعزز من موقع العراق على الصعيد الدولي ويفتح افاق جديدة للتعاون والتنمية والاستثمار في قطاع النفط والطاقة".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير النفط يؤكد حرص العراق اقامة احتفالية الذكرى الـ(60) لتاسيس "اوبك" بموعدها
مع بدء تطبيق صفقة "أوبك".. أسعار النفط ترتفع
العراق يبدأ اجراءات تخفيض انتاج النفط في حقول البصرة التزاماً بقرارات أوبك+
دهوك: 25 الف شخص فقدوا اعمالهم جراء كورونا
مصرف الرافدين يصدر بيانا بشأن التقديم على سلفة الـ 25 مليون
"بوينغ" تلغي 16 ألف وظيفة بعد تسجيلها خسارات فادحة
مستشار عبد المهدي يقترح توسعة اتفاقية الصين وعقد اخرى مشابهة والخروج من اوبك
تركيا: استوردنا نحو مليون طن نفط من العراق في شباط
عصر انقلاب العملات الوطنية على سلطة الدولار..!  
هموم المواطن/  ثانيا : اموال الدولة والازمة  الاقتصادية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك