العراق يبدأ اجراءات تخفيض انتاج النفط في حقول البصرة التزاماً بقرارات أوبك+

أكد مصدر مسؤول في شركة نفط البصرة اليوم الجمعة أن العراق بدأ بالساعات الاولى من اليوم الاول من ايار بإجراءات تقليص الانتاج في حقول البصرة النفطية بمعدل 23 ٪ للتخفيض في عموم الحقول العراقية المنتجة.

واشار الى ان القرار يمثل التزام العراق بقرارات اوبك لخفض انتاج النفط الخام لاعضائها ومن خارجها وذكر لافتا الى ان انتاج شركة نفط البصرة الحالي يلامس 3 ملايين برميل قياسي في اليوم.

وارتفعت أسعار النفط الجمعة في أول يوم تعاملات شهر مايو بنحو ملحوظ، بعد شهر من التقلبات العنيفة شهدتها أسواق النفط في ظل تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا وامتلاء خزانات الخام العالمية.

وأفاد تقرير لوكالة "رويترز"، بإن العراق سيواجه صعوبات في خفض إنتاج النفط الذي أفضى إليه اتفاق منظمة "أوبك" الأخير.

وقالت مصادر عراقية للوكالة، إن "العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23%، اعتبارا من مايو/ ايار، في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول "كبير" بشركة نفط البصرة قوله: "نسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بدون أن تترتب أعباء مالية على العراق، وتركز محادثاتنا على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها والجدول الزمني".