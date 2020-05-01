الصفحة الاقتصادية

دهوك: 25 الف شخص فقدوا اعمالهم جراء كورونا


كشف اتحاد نقابات العمال في محافظة دهوك، الجمعة، عن ان الوف العمال فقدوا أعمالهم في المحافظة بسبب إجراءات حظر التجوال، وفيما أشار الى ان حكومة الاقليم وفرت مساعدات غذائية للعمال الذين يعيشون في اوضاع صعبة، اعلن انه قرر الغاء مراسم الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يتصادف في 1 أيار.

وقال عيسى نسري رئيس الاتحاد"ان 25 الف شخص من العمال فقدوا اعمالهم بسبب اجراءات حظر التجوال"، مشيرا الى "ان حكومة اقليم كوردستان وفرت مساعدات غذائية لشريحة العمال الذين يعيشون في ظل اوضاع اقتصادية صعبة".

ودعا نسري الحكومة بمناسبة الاول من ايار عيد العمال الى مراجعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا ليتسنى للعمال الذين يعتمدون على قوتهم اليومي مزاولة أعمالهم.

واوضح رئيس اتحاد نقابات عمال دهوك "ان الاتحاد قرر الغاء مراسم الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الاول من ايار من كل عام والاكتفاء بإصدار بيان بهذه المناسبة التزاما بتوجيهات وزارة الصحة في الاقليم بمنع اي تجمع بشري للوقاية من فيروس كورونا.

وفرضت محافظات إقليم كوردستان حظرا للتجوال منذ شهر آذار الماضي لمواجهة فيروس كورونا الذي تفشى في العالم لمنع انتشاره في الإقليم ومدد الحظر لأكثر من مرة كما لم يعود الناس الى أوضاعهم الاعتيادية حتى الآن.

ويتصادف اليوم الأول من أيار الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي ويحتفل به في كل سنة في أغلب دول العالم، ويعد عطلة رسمية في عدد منها.

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