الصفحة الاقتصادية

الاقتصاد الأمريكي يسجل أسوأ أداء له منذ الكساد الكبير


انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2020 بأسرع وتيرة له منذ الكساد الكبير، وذلك في الوقت الذي تتسبب فيه إجراءات صارمة لإبطاء تفشي فيروس كورونا، بتعطيل شبه تام للبلاد.

وجاء التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بفعل هبوط النشاط الاقتصادي في الأسبوعين الأخيرين من مارس الماضي، إذ شهدا تقديم الملايين من الأمريكيين طلبات للحصول على إعانة البطالة.

وعززت قراءة وزارة التجارة الأمريكية للناتج الإجمالي في الربع الأول اليوم الأربعاء، تنبؤات المحللين بأن الاقتصاد الأمريكي غارق بالفعل في ركود عميق.

وهبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في ربع السنة الماضي، متأثرا بتراجع حاد في إنفاق المستهلكين وخفض مخزونات الشركات.

وهذه أسرع وتيرة انكماش للناتج الإجمالي منذ الربع الرابع من 2008، حيث توقع الاقتصاديون في وقت سابق تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في الربع الأول من 2020.

وهبط إنفاق المستهلكين، والذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 7.6% في الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ الربع الرابع من 1980.

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