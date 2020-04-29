الصفحة الاقتصادية

كورونا يكبد "إيرباص" 481 مليون يورو خسائر صافية في الربع الأول


أعلنت مجموعة "إيرباص" الأوروبية للصناعات الجوية عن خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو في الفصل الأول من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 40 مليون يورو قبل عام، مشيرةً إلى أنها لاحظت بسرعة آثار تفشي وباء كوفيد-19 على حساباتها.

وقالت المجموعة إن إيراداتها سجلت تراجعا بنسبة 15.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ليصل إلى 10.6 مليار يورو ما يعكس البيئة الصعبة التي تؤثر على سوق الطيران التجاري.

وفي هذه الفترة، سلّمت المجموعة عددا من الطائرات أقل بأربعين من عدد تلك التي سلّمتها في الفترة نفسها من العام السابق بسبب تفشي الوباء.

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