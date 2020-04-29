الصفحة الاقتصادية

السعودية... انخفاض بأكثر من 100 مليار ريال في قيمة أصول البنك المركزي


انخفضت قيمة الأصول التابعة للبنك المركزي السعودي، أكثر من 100 مليار ريال أو ما نسبته 6.7% بنهاية شهر مارس/ آذار، مع تراجع الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج.

وبحسب موقع "مباشر"، انخفضت الأصول لدى البنك "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى 1.81 تريليون ريال (482.2 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.94 تريليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض قدره 130.9 مليار ريال (34.76 مليار دولار).

ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك فإن الودائع السعودية لدى البنوك في الخارج، انخفضت بنسبة 6.57% أو ما قدره نحو 7 مليارات دولار، فيما هبطت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة 8.29% أو ما قدره 27 مليار دولار تقريبًا.

على جانب آخر، أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن عجز الميزانية في الربع الأول من العام الجاري بلغ 34.107 مليار ريال (9.07 مليار دولار).

وقالت إن "إجمالي إيرادات الربع الأول بلغ 192.072 مليار ريال، بتراجع نسبته 22% مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي".

وأشارت البيانات إلى تراجع إيرادات النفط خلال الربع الأول 24% لتصل إلى 128.771 مليار ريال سعودي، وتراجع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 17% لتصل إلى 63.3 مليار ريال سعودي.

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