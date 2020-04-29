الصفحة الاقتصادية

سومو : الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي لشهر آذار


أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الأربعاء، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر آذار الماضي.

وذكرت سومو في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل38 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر اذار".

وأضافت سومو، أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 5 شركات، تليها الشركات الامريكية بواقع 4 شركات ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية وبواقع 3 شركات ومن ثم الشركات اليابانية والتركية والبريطانية واليونانية والروسية والايطالية بواقع شركتين لكل منهما"، مبينة أن "البقية توزعت على الشركات المصرية والاردنية والماليزية والإندونيسية والتايوانية والاسبانية وبواقع شركة واحدة لكل منهم".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مبينة ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل الامريكية وبي بي البريطانية وبتروناس الماليزية وكوكاز الكورية الجنوبية وايني الايطالية.

 

وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.

 

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