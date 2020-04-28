قفزة في أسعار النفط وعقود برنت ترتفع بنسبة 6%

قفزت أسعار النفط بنحو 6% اليوم الثلاثاء، بعدما كانت أسعار الذهب الأسود قد سجلت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب وفرة معروض النفط وامتلاء المخزونات العالمية.
وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 6% إلى 21.15 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 5% إلى 14.44 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وتتعرض أسواق النفط لضغوطات من وجود وفرة مفرطة في معروض الخام تزامنا مع تراجع الطلب على النفط بسبب أزمة كورونا.
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