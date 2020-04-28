أسعار النفط تهوي مع تقلص طاقة التخزين العالمية وسط طلب هش

انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميا وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تحميل حزيران إلى مستوى متدن عند 10.64 دولار للبرميل، وينتهي العمل بعقد الخام تسليم حزيران في 30 نيسان.

ونزل خام القياس العالمي برنت تحميل تموز الى 22.16 دولار .

وحتى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا على خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول حزيران، فإن الحجم ليس كافيا لتعويض انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب قيود كوفيد-19.

ونتيجة انهيار الطلب، يُقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية امتلأت بنسبة 85 بالمئة في الأسبوع الماضي حسب بيانات شركة الاستشارات كبلر.