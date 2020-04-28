الصفحة الاقتصادية

سومو تعلن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر اذار الماضي


اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" التابعة لوزارة النفط، الثلاثاء، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر اذار الماضي، مبينة ان الايرادات المتأتية منها بلغت قرابة 3 مليارات دولار.

وقالت الشركة على موقعها الرسمي إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اذار الماضي بحسب الاحصائية النهائية بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 105 مليوناً و118 الف و523 برميل، بإيرادات بلغت 2 مليار و962 مليونا و 429الف دولار".

وأضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101 مليونا و392 الف و 918 برميل ، بإيرادات بلغت 2 مليارات و883 مليونا و 433 الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 مليون و287 الف و439 برميلا، بإيرادات بلغت 73 مليونا و848 الف و454 دولارا ".

واشارت الى ان الكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت 129 الف و49 برميلا بايرادات بلغت 255 الف و387 دولار، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن 309 الف و117 برميلا بإيرادات بلغت 4 ملايين و893 الف و24 دولارا".

واوضحت ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 28.182 دولاراً"، مشيرة الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

ويصدر العراق معظم نفطه الخام عبر ميناء البصرة وبكميات اقل عبر جيهان التركية وبالشاحنات الحوضية الى الاردن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسعار النفط تهوي مع تقلص طاقة التخزين العالمية وسط طلب هش
ارتفاع اسعار صرف الدولار بالسوق العراقية لليوم
خبير اقتصادي بشان الرواتب: الحكومة ستؤمنها لغاية حزيران وبعدها ستلجأ للخصم بنسبة 35%
سومو تعلن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر اذار الماضي
الزراعة النيابية: هناك مخطط خبيث لابقاء العراق مستوردا ومنعه من التصدير
الرافدين: العديد من الموظفين تسلموا رواتب نيسان وتوزيعها يكون وفق توقيتات محددة
وسط مخاوف اقتصادية.. النفط الأمريكي يهبط بنحو 25%
الكويت.. خطأ حكومي يستنزف خزينة الدولة
ارتفاع صرف الدولار بالأسواق العراقية
بالوثيقة.. ايقاف تمويل موافقات سابقة حصلت بتوجيهات وزير المالية او رئيس الوزراء
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك