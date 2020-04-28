الصفحة الاقتصادية

الزراعة النيابية: هناك مخطط خبيث لابقاء العراق مستوردا ومنعه من التصدير


حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الثلاثاء، من وجود مخطط خارجي "خبيث" بادوات داخلية يهدف على ابقاء العراق مستوردا للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي، ، إن "عودة الحرائق لمزارع الحنطة والشعير في عدة مناطق بالبلاد تأتي بعد اعلان اللجنة والحكومة عن وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الشعير بشكل خاص وسيبدا بالتصدير قريبا".

واضاف الشمري ان "استمرارية الحرائق تعود بنا لما حدث خلال الفترة الماضية، من اعمال اجرامية طالت حقولا ومزارع للحنطة والشعير والاسماك بعد الاعلان عن الاكتفاء الذاتي منها".

ودعا رئيس الزراعة النيابية، "الحكومة واجهزتها الامنية للاسراع بالكشف عن المتورطين وتقديمهم للعدالة"، لافت الى ان "البلاد بحاجة ماسة لايرادات اضافية تمكول ميزانية الدولة في ظل الانخفاض المستمر لاسعار النفط".

وشدد على ضرورة ان "تعمل الحكومات المحلية مع اصحاب الاراضي والمزارع على الاسراع بتوريد منتجاتها الى الحكومة من اجل البدء بالتصدير والذي سيكون ضربة قاصمة لدعاة التخريب والاجرام بحق الشعب داخليا وخارجيا".

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