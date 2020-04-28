الصفحة الاقتصادية

الرافدين: العديد من الموظفين تسلموا رواتب نيسان وتوزيعها يكون وفق توقيتات محددة


أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، تسلم العديد من موظفي دوائر الدولة رواتبهم لشهر نيسان، من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له  إن "فروع المصرف تستقبل وبشكل يومي موظفي الدولة الذين يرومون سحب رواتبهم من الفروع مع استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية للوقاية من فايروس كورونا بعد إقبال الناس على فروع المصرف".

وأضاف البيان، أن "توزيع رواتب موظفي الدولة يكون وفق توقيتات زمنية محددة لكل دائرة"، مشيراً إلى أن "الموظف أو المتقاعد له حرية اختيار استلام راتبه من أي مكان يتواجد فيه عن طريق البطاقة الإلكترونية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الزراعة النيابية: هناك مخطط خبيث لابقاء العراق مستوردا ومنعه من التصدير
الرافدين: العديد من الموظفين تسلموا رواتب نيسان وتوزيعها يكون وفق توقيتات محددة
وسط مخاوف اقتصادية.. النفط الأمريكي يهبط بنحو 25%
الكويت.. خطأ حكومي يستنزف خزينة الدولة
ارتفاع صرف الدولار بالأسواق العراقية
بالوثيقة.. ايقاف تمويل موافقات سابقة حصلت بتوجيهات وزير المالية او رئيس الوزراء
إيران تعلن تصدير 32 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى العراق
الكرملين: روسيا قادرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة حاليا
البقر الحلوب بعد هبوط سعر النفط الى أين؟!  
خبير اقتصادي يدعو إلى تفعيل قطاعي الزراعة والصناعة وتفادي "أخطاء الماضي"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك