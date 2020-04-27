بالوثيقة.. ايقاف تمويل موافقات سابقة حصلت بتوجيهات وزير المالية او رئيس الوزراء

اظهرت وثيقة حكومية توجيها رسميا بايقاف تمويل الموافقات السابقة التي حصلت بتوجيهات وزير المالية او رئيس الوزراء وللاشهر السابقة.
وبحسب وثيقة موقعة من مدير عام دائرة الموازنة، طيف سامي محمد، ومعنونة بـ"تمويل شهر نيسان"، بأنه ونظراً لشحة السيولة النقدية لشهر نيسان بسبب انخفاض اسعار صادرات النفط.
وجه مدير عام دائرة الموازنة توجه دائرة المحاسبة بايقاف تمويل كافة الموافقات السابقة التي حصلت بتوجيهات وزير المالية او رئيس الوزراء وللاشهر السابقة.
ووفقا للوثيقة، يكون التمويل حصراً للرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب الشركات ورواتب المنح واجور التنظيفات واجور المختارين وتمويل وزارة الصحة ودوائر الصحة في عموم المحافظات حصراً .
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