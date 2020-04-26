الصفحة الاقتصادية

إيران تعلن تصدير 32 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى العراق


أعلن مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية مهدي جمشيدي دانا، الأحد، أن صادرات بلاده من الغاز الى العراق تبلغ 32 مليون متر مكعب يوميا.

ونقلت وكالة "إرنا" عن جمشيدي دانا قوله، إن "الصادرات الإيرانية من الغاز الى العراق تبلغ 32 مليون متر مكعب يومياً".

من جانب آخر، أشار دانا الى أن "صادرات الغاز من إيران الى تركيا ما زالت متوقفة، لأنه لم يتم بعد تصليح ذلك الجزء من أنبوب خط تصدير الغاز الإيراني الى تركيا داخل الأراضي التركية، ولذلك لم تعلن تركيا عن موعد لبدء ضخ الغاز".

وتوقع جمشيدي إستئناف تصدير الغاز من إيران الى تركيا في أواسط حزيران القادم.

وكان قد تعرض انبوب تصدير الغاز الايراني الى تركيا 31 آذار الماضي الى حادث انفجار داخل الاراضي التركية.

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