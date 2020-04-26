الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي يدعو إلى تفعيل قطاعي الزراعة والصناعة وتفادي "أخطاء الماضي"


دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، اليوم الأحد، إلى تفعيل قطاعي الزراعة والصناعة من أجل تلافي أضرار الأزمة الخاصة بانخفاض أسعار النفط، مؤكداً ضرورة تفادي "أخطاء الماضي".

وقال العطار في بيان إنه "من أجل تلافي أضرار الأزمة النفطية العالمية وأزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد، يجب إعادة العمل بالمفاصل المهمة من الاقتصاد العراقي".

وأضاف، أن "القطاعين الزراعي والصناعي من أهم ركائز العراق لأنهما يشكلان نسبة 50% لكل منهما في حجم الناتج الاجمالي، الأمر سيوفر تشغيل أيادٍ عاملة للقضاء على البطالة، إضافة لدعم السوق العراقي بمنتج وطني يحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد العشوائي لمنع استنزاف العملة الصعبة".

ولفت العطار، إلى "ضرورة تفادي تكرار أخطاء الماضي كما حصل في أزمتي 2008 و 2014 المالية، فقد عادت الأزمة للزيادة بشكل حاد في وقت قصير".

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