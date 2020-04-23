ارتفاع أسعار النفط أكثر من 9%

شهدت أسعار النفط، صباح اليوم الخميس، ارتفاعا بنسبة تراوحت من 9 الى 12 في المئة، لتستمر في تعويض جزء من الخسائر التي تعرضت لها بداية هذا الأسبوع.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر حزيران، لمزيج نفط برنت بحر الشمال بنسبة 9.28% - ليصل إلى 22.24 دولار للبرميل، اعتبارا من الساعة 7.28 بتوقيت بغداد.

وكذلك ارتفعت العقود الآجلة لشهر حزيران لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 11.54% ، لتصل إلى 15.39 دولار للبرميل، بحسب "سبوتنك".

وانخفض سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار، الاثنين الماضي، لأول مرة في التاريخ إلى قيم سلبية، مع وصول أسعار NYMEX إلى ناقص 40.32 دولار للبرميل.

يشار إلى أن أسعار النفط هبطت نحو 80% منذ بداية العالم الحالي بسبب انتشار فايروس كورونا، حيث انخفض الطلب على الوقود بنحو 30% عالميا.