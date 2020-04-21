الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي يرجح تكرار حالة الانهيار بالعقود الآجلة الامريكية كل شهر لهذا السبب


رجح الخبير والمستشار الاقتصادي ناصر الكناني، الثلاثاء، تكرار حالة الانهيار باسواق النفط الاجلة الامريكية كل شهر بتاريخ استحقاق العقود الآجلة.

وقال الكناني في حديث صحفي إن "هنالك ثلاث معايير من عقود التداولات وهي العقود الفورية من خلال التسليم الفوري بوسعر يحدد فوراً، أما الثانية فهي العقود الاجلة من خلال ابرام عقد بين البائع والمشتري وان تسلم شحنة من النفط الخام بتأريخ اجل وبحسب سعر السوق في وقت التسليم، اما الثالثة فهي العقود المستقبلية وهي تداولات 99% منها ورق وليس براميل نفط حقيقية يتم بموجبها التزام تعاقدي بين الطرفين على عدد براميل بتاريخ تسليم مستقبلي تتجاوز ال12 شهر او اكثر".

واضاف أنه "في النوع الاول يكون التبادل بنفط خام حقيقي اما النوعين الاخرين فيكون بعقود تسمى عقود ورقية كل واحد منها بعدد البراميل تساوي الف برميل وتبقى تلك العقود من تاريخ تحريرها لغاية استحقاقها تتداول في السوق بشكل يومي بيع وشراء مقابل تسويات مالية قد تحقق ربح او خسارة والغاية منها المضاربة"،

لافتاً الى انه "بحسب سياسة التداول في السوق الامريكية فيكون تاريخ الاستحقاق للعقود مابين تاريخ 23 و25 من كل شهر وفي بعض الايام تحصل عطلة لنهاية الاسبوع فيكون يوم 26 يوم لعقود تداول جديدة في السوق".

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