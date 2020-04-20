أمانة مجلس الوزراء تكشف حقيقة نية الحكومة تغيير نظام الرواتب الحالي

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، الانباء عن تغيير نظام الرواتب الحالي بعد الهبوط الحاد في اسعار النفط.

وقالت الامانة العامة في بيان ، إنها تنفي "التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين".

ودعت أمانة مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الى "عدم الإعتماد أو التعامل مع أي أخبار أو بيانات أو تصريحات إعلامية إلا عن طريق مواقع التواصل الرسمية للأمانة العامة من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها الموثقة على الفيس بوك".

وكان المتحدث باسم ﻣﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ العامة للمجلس ﻋﻼء ﺟﻠﻮب اﻟﻔﻬﺪ، قال في تصريح صحافي نقلته صحيفة الصباح، اليوم الاثنين، إن "وزارة المالية ﺗﺪرس ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮواﺗﺐ وﻓﻖ المتغيرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد".