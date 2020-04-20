العقود الآجلة للنفط الأميركي تهوي الى ما دون الدولار للبرميل

هوت العقود الآجلة للنفط الأميركي، الاثنين، الى أكثر من 120% إلى -3.7 دولار للبرميل.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، عصر اليوم، أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 98% وبلغت مستوى 20 سنتا للبرميل.

ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.

فيما تم تداول عقود خام "برنت"، عند 26.43 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 5.88% عن سعر الإغلاق السابق.

وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.