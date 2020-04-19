الصفحة الاقتصادية

عبد المهدي يعلن قرب إطلاق منحة الطوارئ وحذف من لا تتوفر فيه الشروط


اعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد، عن قرب إطلاق منحة الطوارئ وحذف من لا تتوفر فيه الشروط.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة كورونا، إن "إجراءات العراق كانت مبكرة وجيدة والدليل انها حققت نتائج إيجابية في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف "نلاحظ بشكل عام التزاما جيدا ومبادرات شجاعة في مجال التكافل الاجتماعي"، مشدداً بالقول "خلال فترة قصيرة سيتم إطلاق منحة الطوارئ وحذف من لا تتوفر فيه الشروط".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عبد المهدي يعلن قرب إطلاق منحة الطوارئ وحذف من لا تتوفر فيه الشروط
أبو ظبي تلجأ إلى الاستدانة الدولية بعد انهيار أسعار النفط
وزير التخطيط يكشف إجمالي قيمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية سنوياً
وزير النفط يكشف ابرز ما تم مناقشته مع الوفد الكردي الذي يزور بغداد
وزارة النفط تصدر ايضاحاً بشأن معدلات الانتاج واتفاق اوبك الاخير
هبوط أسعار النفط العالمي مجدداً
الخام الأمريكي ينخفض دون الـ19 دولارا للبرميل
روسيا والسعودية تؤكدان التزامهما بـ"الاتفاق التاريخي" حول خفض إنتاج النفط
انخفاض حاد في أسعار النفط
موازنة طواريء ..وحلول الانغلاق!!  
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك