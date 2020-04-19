وزير النفط يكشف ابرز ما تم مناقشته مع الوفد الكردي الذي يزور بغداد

كشف وزير النفط ثامر الغضبان، الأحد، عن أبرز ما تم مناقشته مع الوفد الكردي الذي يزور بغداد حالياً، فيما أشار الوفد الكردي إلى أنه سيتم التعاون بين حكومتي بغداد واربيل للخروج بمخرج موحد فيما يخص تعظيم الطاقة الكهرباية .

وقال الغضبان بحسب مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد الكردي إن "مجموعة الدول الـ23 قد اتفقت على تخفيض الانتاج بنسبة 23% وهو يسير في مجموعة اجراءات اتخذتها تلك الدول اضافة الى دول من خارج المجموعة تطوعت للمساهمة في تحسين اسعار النفط في ظل الازمة الحالية اقتصاديا اضافة الى ازمة كورونا والاثار الاقتصادية الوخيمة التي تواجهها الدول جميعا ومن ضمنها العراق".

وأضاف أن "الأزمة تمثلت في زيادة المعروض من النفط الخام في السوق العالمية وتراجع الاستهلاك وتراجع الاسعار وكان لا بد من اتخاذ اجراءات سريعة ومؤثرة"

وأوضح الغضبان، :"أشرنا في بيان امس، اجراءات الحكومة في الالتزام بخفض انتاج النفط تدريجياً وخلال شهرين فقط الخامس والسادس، أما الخفض هو 9.7 بالعشرة، اما النصف الثاني من العام الحالي فسيكون التخفيض يقلص الى 8 مليون برميل في اليوم وعليه يقلص الخفض من العراق ويتبع ذلك خفض اضافي في عام 20121 والاشهر الاربعة في عام 2022 الى ستة مليون وحينها ينخفض التخفيض من العراق".