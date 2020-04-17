الصفحة الاقتصادية

هبوط أسعار النفط العالمي مجدداً


يواصل الخام الأمريكي هبوطه خلال تعاملات، اليوم الجمعة، حيث انخفض بنحو 12%، مسجلا أدنى مستوى في سنوات، وجاء ذلك بعد بيانات اقتصادية سلبية من الصين.

وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت بغداد، انخفض الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 11.98% إلى 17.49 دولار للبرميل.

فيما جرى تداول برميل مزيج "برنت" عند 27.79 دولار، بانخفاض نسبته 0.11% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وجاء الهبوط بعد عدة بيانات وتقارير سلبية، أبرزها من الصين، حيث أظهرت تراجع ثاني أقوى اقتصاد في العام في الربع الأول من 2020 بنسبة 6.8%، وذلك للمرة الأولى منذ 1992.

وقبل ذلك خفضت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة، إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بواقع 6.9 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2020.

وقبل "أوبك"، نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا قاتما لآفاق الطلب على الذهب الأسود خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

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