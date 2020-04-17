الصفحة الاقتصادية

الخام الأمريكي ينخفض دون الـ19 دولارا للبرميل


هبط سعر برميل الخام الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى الـ19 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يناير 2002.

وجرى تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 10:06 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.02 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 4.28% عن سعر التسوية السابق.

وقبل ذلك خلال التعاملات هبط الخام الأمريكي إلى 18.96 دولار للبرميل، مسجلا المستويات المتدنية.

وجاء تراجع الخام الأمريكي خلافا لمزيج "برنت"، الذي صعد بنسبة 0.86% إلى 28.07 دولار للبرميل، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وفي وقت سابق خفضت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة، إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بواقع 6.9 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2020.

وقبل "أوبك" نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا قاتما لآفاق الطلب على الذهب الأسود خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوكالة، إن الطلب العالمي سيكون عند مستوى 90.6 مليون برميل يوميا، بانخفاض مقداره 9.3 مليون برميل يوميا في 2020 عن مستواه في 2019.

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