الصفحة الاقتصادية

روسيا والسعودية تؤكدان التزامهما بـ"الاتفاق التاريخي" حول خفض إنتاج النفط


أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، التزام بلديهما بـ"الاتفاق التاريخي" حول خفض إنتاج النفط.

وأفادت وزارة الطاقة الروسية بأن نوفاك والأمير عبد العزيز بن سلمان أجريا، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية "في إطار الاتصالات الدورية بشأن الأوضاع في أسواق النفط"، حيث "أكد كلا الجانبين في بيان مشترك عقب المحادثات أن روسيا والسعودية أنجزتا عملا حثيثا بهدف التوصل إلى الاتفاق التاريخي مع دول أوبك+ وعدد من المنتجين الآخرين حول تحقيق استقرار سوق النفط".

وشدد الجانبان على أن "كلا البلدين ملتزمان بشكل راسخ بتطبيق التخفيضات المستهدفة المتفق عليها، وسيستمران في مراقبة أوضاع السوق النفطية عن كثب".

وشدد نوفاك وبن سلمان على أن روسيا والسعودية "على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا تطلبت الضرورة ذلك".

كما أعربا عن ثقة روسيا والسعودية بأن الشركاء في اتفاق "أوبك+" والمنتجين الآخرين سينفذون التزاماتهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والأطراف الكبرى الأخرى المنتجة للنفط بقيادة روسيا، في إطار عمل مجموعة "أوبك+"، يوم 12 أبريل، على تقليص الإنتاج النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، عقب هبوط حاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب عوامل عدة على رأسها تفوق العرض على الطلب وجائحة فيروس كورونا المستجد. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا والسعودية تؤكدان التزامهما بـ"الاتفاق التاريخي" حول خفض إنتاج النفط
انخفاض حاد في أسعار النفط
موازنة طواريء ..وحلول الانغلاق!!  
اقتراحات اولية لتفادي ازمة مالية  
الكويت تقرع أبواب أسواق الدين
هل العراق بحاجة الى الاوبك؟  
الاقتصاد يجعل البلد اما منتجع او مستنقع  
"أوابك" ترحب باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج وتحقيق استقرار سوق النفط
روسيا: اتفاق إنتاج النفط العالمي مهم ويمنع حدوث فوضى بالسوق
وزير النفط: السوق النفطية تفرض واقعاً جديداً يحتم علينا اتخاذ قرارات جريئة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك