الصفحة الاقتصادية

انخفاض حاد في أسعار النفط


انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بشكل حاد، حيث تراجع سعر خام "برنت" بنحو 6.5%، متأثرا بصدور بيانات أشارت إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول "برنت" عند 27.58 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.82% عن سعر الإغلاق السابق.

في حين تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.19% إلى 19.67 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".

وهبطت أسعار الذهب الأسود بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعا غير مسبوق في مخزونات الخام بالولايات المتحدة بواقع 19 مليون برميل لتصل إلى 503.6 مليون برميل في أحدث أسبوع، مع تقليص شركات التكرير نشاطها بسبب انخفاض الطلب نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وتتعرض أسواق النفط للضغوط في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب جائحة كورونا وتدابير العزل التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس.

وجاء الانخفاض بالرغم من توصل دول "أوبك+" الأحد الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض دول المجموعة إنتاجها بنحو 10 ملايين برميل يوميا، لشهري مايو ويونيو 2020 لدعم السوق.

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