الصفحة الاقتصادية

روسيا: اتفاق إنتاج النفط العالمي مهم ويمنع حدوث فوضى بالسوق


اعتبرت روسيا، الاثنين، أن اتفاق إنتاج النفط العالمي "مهم ويمنع حدوث فوضى" بالسوق.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن "أعضاء في أوبك ومن خارجها ساهمموا في منع انزلاق أسواق النفط في حالة من الفوضى وسيساعد على دعم نظام سعر نفط مستقر إلى حد ما".

وأضاف بيسكوف، أن "موسكو تعتبر الاتفاق مهماً وسيمنع انهيار أسعار النفط".

واتفقت منظمة اوبك+ على تخفيض للنفط وعلى ثلاث مراحل يشمل المرحلة تخفيض بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

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