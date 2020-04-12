\"أوبك+\" تتفق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى 9.7 مليون برميل يوميا

توصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي" على خفض إنتاج النفط إلى مستوى 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض من أي وقت مضى.

وذكر وزير النقط الكويتي، خالد الفاضل، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مساء اليوم الأحد، عقب اجتماع افتراضي جديد للدول المصدرة للنفط: "بفضل من الله ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة، نعلن الآن عن اتمام الاتفاق التاريخي على خفض الانتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يوميا من أعضاء أوبك+ ابتداء من الأول من مايو 2020".

وفي غضون ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن "أوبك+" تغلبت على الخلاف مع المكسيك وأقرت أكبر خفض لإنتاج النفط يبلغ نحو 10% من العرض العالمي.

وأوضحت مصادر الوكالة أن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت على خفض الإنتاج إلى مستوى 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.