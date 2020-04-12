أزمات تخلق فرص وتحديات تنمية القطاعات الاقتصادية في العراق

الباحث المالي عقيل جبر علي المحمداوي

نظراً للازمة الحالية المركبة بانخفاض اسعار النفط العالمية وتفشي وباء فايروس كورونا وتلاعب بعض تجار الازمات باسعار المواد الغذائية وأسعار الصرف وما يتوقع انعكاساته السلبية على الاستقرار المالي والنقدي يتطلب من مجلس الوزراء القيام بدوره بتشكيل غرفة عمليات لادارة مخاطر المالية والاقتصادية من شخصيات مالية واقتصادية وتجارية خبيرة مهنية وطنية لغرض السيطرة على استقرار اسعار الصرف ضمن الحدود اللازمة واعتماد سعر الصرف الموجه لتلافي تلاعب بعض المضاربين . كذلك للسيطرة على اسعار المواد الغذائية وبحث امكانية تخفيض المنتجات الغذائية عن طريق فريق عمل رقابي بالتنسيق مع غرفة تجارة بغداد والغرف التجارية واتحاد رجال الاعمال واتحاد الصناعات يشكل أعضاءه من وزارة الزراعة والتجارة وحماية المستهلك والمنتج الوطني والأمن الوطني وغرفة تجارة بغداد او عضو من جمعية الفلاحين او غيرهم من الأعضاء الذي من المناسب تواجدهم والعمل بروح الفريق الواحد مع التنسيق والارتباط مع خلايا طوارئ او الازمة سواءاً في بغداد او المحافظات ... يمتلك بلدنا العزيز العراق خيرات وثروات وطاقات وامكانات كثيرة وموارد غير مستغلة بشكل اقتصادي ورشيد ، ويتطلب استنفارها واستغلالها بشكل اقتصادي على افضل وجه ، والعقبة الوحيدة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وان يكون هناك تقييم حقيقي مهني وعلمي من فريق خبير مهني علمي كفوء محايد وبشكل موضوعي وحيادي ووطني الغرض منه تحقيق المصالحة العليا للبلد .

وان يكون هناك اتفاق سياسي وارادة سياسية لدعم فريق اقتصادي اداري مالي لمعالجة المشاكل والازمات وان يتم تحييد هذا الفريق عن التجاذبات والاختناقات السياسية والأمنية .

دعوة وطنية مخلصة لتقييم الواقع المالي والاقتصاد بإسلوب وطني خالص بعيداً عن المحاصصة او الحسابات والمصالح الضيقة ، وان يكون التقييم المهني الوطني المحايد مدعوم بإرادة سياسية قوية ، لغرض اتخاذ قرار ببناء العراق اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً ..

ـــــــــــ